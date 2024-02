Makabra pod Olkuszem. Partnerka zamordowanego usłyszała zarzuty

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Kowalski poinformował PAP w sobotę, że do przestępstwa doszło 9 stycznia br. w jednej z miejscowości w powiecie olkuskim, ale zwłoki znaleziono dopiero w czwartek. W sprawie zatrzymano ok. 50-letnią kobietę, którą łączyły relacje z ofiarą. Prokuratura nie podaje, jakie one były.