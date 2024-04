Majówka w domu. Polacy nigdzie nie jadą

Z badania wynika również, że Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są dość oszczędni. Prawie co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę (46 proc.). Zwrócono jednak uwagę - odnosząc się do badania sprzed 2 lat - że deklarowane wydatki na majówkę wzrosły. Prawie co trzeci badany (31 proc.) chce wydać na majówkę między 1 a 2 tys. zł w przeliczeniu na osobę, a 14 proc. ponad 2 tys. zł na osobę. Dwa lata temu było to odpowiednio 26 i 10 proc.