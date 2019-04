Majówka 2019 – Święto Narodowe 3 Maja. Sprawdź, kiedy uchwalono święto i czy tego dnia sklepy będą zamknięte

Majówka 2019 – Święto Narodowe Trzeciego Maja. W piątek, 3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji. Sprawdź, kiedy ustanowiono to święto i czy dzień ten jest wolny od pracy.

W piątek, 3 maja 2019 obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja . Należy zaznaczyć, że jest to święto państwowe, które upamiętnia rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja z 1791 roku była drugą, po korsykańskiej, konstytucją w nowożytnej Europie oraz trzecią, po amerykańskiej, konstytucją na świecie. Akt prawny został uchwalony przez Sejm Czteroletni , zwołany w październiku 1788.

Przypominamy, że w okresie zaborów Polski, celebrowanie tego wydarzenia było zakazane przez wszystkich zaborców, a osoby, które odważyły się publicznie obchodzić święto, były surowo karane przez władze. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919. Po II wojnie światowej obchodzono je do 1946, kiedy w wielu miastach doszło do demonstracji studenckich. Od tego czasu władze komunistyczne zaprzestały i zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestowania były często tłumione przez milicję. Święto to zostało oficjalne zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy.