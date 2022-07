Wiadomo, ile zarobił Andrzej Duda. Majątek prezydenta ujawniony

Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Andrzeja Dudy za 2021 rok. Zgodę na to musiał wyrazić sam prezydent. Na ogół składa on oświadczenie majątkowe do I Prezesa Sądu Najwyższego i jest ono zastrzeżone. Prezydent zgodę wydał, a jego oświadczenie pojawiło się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.