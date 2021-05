Majątek Mateusza Morawieckiego. Mniejsze oszczędności szefa rządu

Premier ma 150-metrowy dom na półhektarowej działce. Oprócz domu są tam jeszcze zabudowania gospodarcze. Premier szacuje, że posiadłość jest warta ok. 1,9 mln zł. To nie wszystko, bo do Morawieckiego należy również drugi dom o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych na działce wielkości ok. 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość tego domu szef rządu oszacował na 3-3,5 mln zł.