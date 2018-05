Mają monopol na obsługę ekshumacji smoleńskich. „Jesteśmy po prostu polecani”

Firma pogrzebowa „Exitus” z Otwocka jako jedyna wykonuje czynności techniczne związane ze smoleńskimi ekshumacjami. Do tej pory było ich 83. Prokuratura Krajowa wybrała „Exitus” bez przetargu. Koszt? Tajemnica. - Jesteśmy po prostu polecani - broni się właściciel.

To właśnie ta firma zajmowała się transportem Marii i Lecha Kaczyńskich oraz pogrzebem pary prezydenckiej na Wawelu w Krakowie. A także przewozem pozostałych trumien, m.in. z lotniska Okęcie na warszawski Torwar, gdzie rodziny opłakiwały swoich bliskich. - Sprawdziliśmy się już przy innych okazjach. Towarzyszyliśmy w ostatniej drodze kilku publicznym osobom, choć nigdy tej rangi. Tym razem był telefon z Kancelarii Prezydenta z prośbą o użyczenie trzech samochodów i ośmiu osób obsługi – tak argumentował wtedy zaangażowanie firmy Sławomir Moch.

O firmie ostatnio zrobiło się głośno, bowiem na Twitterze jeden z internautów zamieścił wzmiankę, że jej właściciel jest działaczem PiS. Sam zainteresowany zaprzeczał, by tak było. - Jesteśmy firmą, która daje usługę. My nie patrzymy, czy tą usługę wykonujemy dla kogoś z PiS, PO, czy PSL. Zresztą w katastrofie smoleńskiej zginęli politycy różnych opcji. Ja nigdy nie należałem, nie należę i nie będę należał do żadnej partii, bo wykonuję taki zawód jaki wykonuję – mówi Sławomir Moch w rozmowie z portalem natemat.pl, który pytał biznesmena o relacje z PiS.