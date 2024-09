Mają dość wojny z Rosją. Kluczowa może okazać się zima

Nawet 20 godzin na dobę bez prądu

Rosjanie celują w infrastrukturę krytyczną, dążąc do jej załamania. Według najbardziej optymistycznego scenariusza "WP" w Ukrainie podczas zimy może dochodzić do czterech przerw w dostawach prądu na dobę na znaczących obszarach. Inny, czarny scenariusz to ponad 20 godzin bez zasilania.