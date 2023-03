Mają dość. Władze Bali deportują Rosjanina i zaczynają "monitorować sieć"

Jurij Chilkin zostanie deportowany z Indonezji. Rosjanin rozebrał się i pozował do zdjęć na świętej górze Agung. To kolejny taki przypadek, który oburzył miejscową ludność. Lokalny policjant przyznał: - Kiedy otrzymujemy zgłoszenia o złym zachowaniu obcokrajowca, to prawie zawsze jest to Rosjanin. Indonezja mówi "dość".