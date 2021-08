Magdalena Sroka gościem programu "Tłit"

Co na to prezes PiS Jarosław Kaczyński? Do nieustającego konfliktu w obozie rządzącym odniósł się w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Wicepremiera zapytano, czy zażegnanie sporu z Porozumieniem wciąż jest możliwe. - To zależy od jednego człowieka - Jarosława Gowina i jego współpracowników. Pytanie, czy są gotowi rozbić Zjednoczoną Prawicę - powiedział Kaczyński.