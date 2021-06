Magdalena Sroka gościem programu "Tłit"

Na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS prezes Jarosław Kaczyński dał do zrozumienia, że rząd rozważa przymus szczepień - wynika z ustaleń OKO.press. - Jeśli przekonywanie, zachęty i nagrody nie przekonają, to od tego jest państwo jako organizacja przymusu - miał powiedzieć prezes PiS. Co na ten temat mówi się w rządzie?