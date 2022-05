Magdalena Ogórek przyznała, że ma stalkera. "Nie bójcie się iść na policję"

"Nie mogę cię mieć, to nikt nie będzie cię miał. Zabiję cię" - wiadomości o takiej treści otrzymywała od swojego prześladowcy gwiazda TVP Info, Magdalena Ogórek. 44-letni stalker prezenterki stanął przed sądem. To jednak nie powstrzymało go od dalszego wysyłania jej gróźb.