Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk o chorobie prezesa PiS: nie życzę nikomu

Nie milkną spekulacje na temat przyczyn pobytu w szpitalu Jarosława Kaczyńskiego. W mediach społecznościowych padają nazwy możliwych chorób, na które może cierpieć, a wśród nich jest rak trzustki. Właśnie na ten temat postanowiła wypowiedzieć się Magdalena Dobrzańska-Frasyniuk, żona Władysława Frasyniuka.

"Mój własny tato zmarł na raka trzustki 12 lat temu, to straszna i bardzo szybko wyniszczająca choroba, nie życzę jej nikomu, również Jarosławowi Kaczyńskiemu" - napisała żona Władysława Frasyniuka.

Podkreśliła, że martwi ją, gdy osoby publiczne związane z opozycją publikują takie doniesienia w mediach społecznościowych, nawet jeśli są przekonane o ich wiarygodności. "Ale najbardziej martwi mnie ta radość, która czytam w komentarzach. Jestem absolutnie przekonana że to głos jakiejś rozpaczy po stronie antypisowskiej, że jak my sobie nie poradziliśmy, to chociaż nowotwór da radę..! Jakaś kurczę słabość z nas wychodzi" - stwierdziła.