Madonna płakała krwawymi łzami. Afera z cudowną figurą

Pielgrzymi przyjeżdżali od lat

Historia cudownej figury rozpoczęła się w 2016 r., kiedy Scarpulla kupiła ją podczas pielgrzymki do Medjugorje w Bośni. Gdy wróciła do Włoch, stwierdziła, że posąg płacze, a płynące łzy są krwawe. Co więcej, Madonna miała przekazywać jej ważne wiadomości.