Macron składa obietnice, "żółte kamizelki" nie odpuszczają. "Niech się poda do dymisji"

Obietnice podwyżki zagwarantowanej prawnie płacy minimalnej, obniżki podatków dla emerytów i zniesienia opodatkowania godzin nadliczbowych nie skłoniły "żółtych kamizelek" do zakończenia protestu. Francuzi nadal domagają się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona.

- Będziemy kontynuować nasze akcje protestacyjne. Macron zaczyna iść na ustępstwa. Musimy go zmusić, by się całkowicie ugiął. Jeżeli chce nam naprawdę zrobić przysługę, to niech się poda do dymisji - stwierdził jeden z liderów protestu.