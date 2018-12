Decyzja ws. protestu "żółtych kamizelek". Macron kapituluje

Biorę za to swoją część odpowiedzialności - tak prezydent Francji skomentował protest "żółtych kamizelek". Macron chce ogłosić w kraju "stan wyjątkowy ekonomiczny i społeczny".

To jednak nie wszystko. Prezydent zapowiedział podniesienie płacy minimalnej. - Chcemy Francji, w której możemy godnie żyć ze swojej pracy. Zwróciłem się w tej sprawie do rządu i parlamentu. Płaca minimalna od 2019 r. wzrośnie o 100 euro - oświadczył prezydent. Dodał, że francuski rząd chce zredukować szybciej podatki , kontrolując wydatki.

Co więcej, Macron oświadczył, że chce ogłosić we Francji "stan wyjątkowy ekonomiczny i społeczny". Macron wystosował apel do przedsiębiorstw, by wypłaciły pracownikom premię na koniec roku w miarę możliwości.