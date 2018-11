Macron: Europa prawie popełniła samobójstwo. Teraz nadzieją jest Unia Europejska

Przywódcy 70 krajów uczcili dziś w Paryżu setną rocznicę zakończenia jednego z najkrwawszych konfliktów w historii ludzkości. - 10 milionów ofiar tej wojny zaświadcza o szaleństwie ludzkości. Dziś nadzieją na przezwyciężenie tego jest Unia Europejska - oznajmił francuski prezydent Emmanuel Macron.

- Nacjonalizm to zdrada patriotyzmu. Mówiąc "nasze interesy mają pierwszeństwo, kto by się przejmował innymi?", zmazujemy to, co dla narodu najcenniejsze, to, co daje mu życie, czyni go wielkim i to, co jest esencją: moralne wartości - powiedział Macron. I przestrzegł, że "stare demony znów powstają", a zgromadzeni w Paryżu liderzy mają obowiązek współpracować, by do tego nie dopuścić. Ten fragment został szeroko skomentowany jako przytyk w stronę amerykańskiego prezydenta i jego hasła "America First".