Macierewicz zemści się na PiS? Stanowcza reakcja wicepremiera

Nie milkną echa odwołania Antoniego Macierewicza ze stanowiska szefa MON. Pojawiają się spekulacje, że polityk planuje założyć nową partię i w ten sposób zemścić się na PiS. Na pogłoski zareagował wicepremier Jarosław Gowin.

Teraz pojawiają się spekulacje, że Macierewicz planuje założyć nową partię i zemścić się na PiS. - To są spekulacje niesprawiedliwe wobec Antoniego Macierewicza, on się na pewno zachowa lojalnie wobec PiS, ale też kompletnie wyssane z palca, patrząc z politologicznego punktu widzenia. Jak jakaś partia ma blisko 50 proc. poparcia, czy cały obóz, to proszę mi wierzyć, nie ma takiego kraju na świecie i partii z tak wysokim poparciem, w której znajdowaliby się ludzie chętni do wychodzenia - komentował Gowin na antenie radiowej "Jedynki".