Macierewicz zaprzecza, że doszło do kłótni. Scena hitem internetu

Do niecodziennej sytuacji doszło na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki był na cmentarzu, by złożyć kwiaty na grobie Jana Olszewskiego. W trakcie uroczystości premier rozmawiał z Antonim Macierewiczem i ten moment właśnie zarejestrowały kamery. Czy doszło między politykami do kłótni?