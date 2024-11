Macierewicz zabrał głos ws. "rajdu" po Warszawie

Macierewicz skomentował nagranie "Faktu"

W niedzielnym wywiadzie dla Telewizji Republika Macierewicz odniósł się do tych zarzutów. Zapytany, czy rozmawiał przez telefon podczas jazdy, odpowiedział: "Moim zdaniem samochód wtedy stał". Podkreślił też, że jest absolutnie do dyspozycji. - Zrealizuję wszystko, co będzie wynikało z konsekwencji, jeśli takie działania rzeczywiście miały miejsca - powiedział Macierewicz.