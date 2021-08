Macierewicz: TVN to prosowiecka stacja

- To jest jakiś niebywały paradoks, który wszystkich, którzy znają historię ostatnich 30 lat musi szokować. Próbuje się sprowadzić całą sprawę do telewizji TVN. To nie jest prawda, bo ta ustawa dotyczy w ogólnej sytuacji medialnej w Polsce, takiej, która nie pozwoli innym państwom posiadać więcej niż 49 procent potencjału finansowego w mediach. To jest norma w całej Europie - mówił poseł.