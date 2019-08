Macierewicz: Polska będzie silna chrześcijańską i patriotyczną tradycją, która każe nam realizować program PiS

Na konwencji programowej w Piotrkowie Trybunalskim, oprócz prezesa PiS, wystąpił od dawna nieobecny w świetle jupiterów wiceprezes Antoni Macierewicz. Złożył Jarosławowi Kaczyńskiemu ważką deklarację.

- To ziemia niezwykła, na której dominuje pamięć o mieście, w którym narodził się polski parlamentaryzm, polska praworządność, polski system polityczny, tak podziwiany na całym świecie, z którego po dzień dzisiejszy czerpiemy pełnymi garściami - mówił podczas swojego wystąpienia Antoni Macierewicz. - Gdy słyszę od czasu do czasu , dawniej było to częściej, ale i dzisiaj się zdarza, słowa "młoda polska demokracja" w ustach ludzi, którzy dopiero co wyrzucili legitymacje PZPR, to płakać się chce nad nimi. Ale gdyby przyjechali tutaj, do królewskiego miasta Piotrkowa, to zobaczyliby, jaka jest wielka tradycja - przypominał w swoim wystąpieniu na konwencji programowej PiS w Piotrkowie Trybunalskim były szef MON.