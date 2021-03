Macierewicz: "Liczę na przyjęcie raportu podkomisji smoleńskiej w najbliższych tygodniach"

"Pełen raport jest jeszcze konsultowany. Ze względu na koronawirusa (istnieje) niemożność spotkania się wszystkich członków komisji. Ale mamy nadzieję, że będzie to w najbliższych tygodniach; uda się to zrealizować, tak żeby opinia publiczna mogła zapoznać się z całym raportem" - mówił w Radiu Maryja i Telewizji Trwam przewodniczący podkomisji do spraw ponownego zbadania przyczyn i okoliczności wypadku samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem.