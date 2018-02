Macierewicz i Janniger odnaleźli się za oceanem. "Lecieli pierwszą klasą"

Antoni Macierewicz odnalazł się w Nowym Jorku. I to z Edmundem Jannigerem, jego młodym współpracownikiem z MON. Nasz czytelnik spotkał obu panów w ekskluzywnej restauracji. Panowie część trasy mieli spędzić w I klasie.

Antoni Macierewicz i Edmund Janniger w Nowym Jorku. Zdjęcie od czytelnika WP. (Wirtualna Polska, Fot: Czytelnik WP)

Antoni Macierewicz jako minister obrony narodowej blisko współpracował z Edmundem Jannigerem i dymisja nic w tej kwestii nie zmieniła, choć od rekonstrukcji o obu było cicho. Teraz panowie się odnaleźli - w sobotę polecieli razem do Frankfurtu nad Menem. "Do Stanów (a przynajmniej do Frankfurtu, gdzie mam przesiadkę) lecę tym samym samolotem co Antoni Macierewicz ze swoim młodym asystentem Edmundem Jannigerem (oni oczywiście w I klasie). Przypadeq? ;)" - napisał na swoim publicznym fanpage'u Jan Śpiewak, warszawski polityk i aktywista.

Kto za to zapłacił? Próbowaliśmy dowiedzieć się w biurze poselskim Macierewicza i w sekretariacie podkomisji smoleńskiej MON, ale pomimo licznych prób nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Okazało się, że rzeczywiście przewidywania Śpiewaka się sprawdziły - Macierewicz i Janniger polecieli do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Nowego Jorku. Jeden z naszych czytelników spotkał panów w restauracji w Metropolitam Museum. Nie udało nam się uzyskać komentarza zainteresowanych, jednak inne informacje zdają się potwierdzać słowa naszego czytelnika.

Antoni Macierewicz rzeczywiście jest w Nowym Jorku - w sieci pochwalił się zdjęciami z wizyty u bpa Manuela Cruza, rektora Bazyliki Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Jorku. Polityk wygłosił też wykład i wziął udział w dyskusji ze studentami Uniwersytetu Katolickiego Ameryki. Opowiadał o NATO, współpracy transatlantyckiej, ostrzegał przed laicyzacją i "kulturą śmierci" - informowała TVP. Przedstawiał go kardynał Thomas E. McCarrick, emerytowany arcybiskup Waszyngtonu.

Prywatnie to przyjaciel rodziny Jannigera, o którym obszernie pisaliśmy tutaj. Młody polityk chwalił się w sieci zdjęciami z duchownym. Rodzice Jannigera to poważani naukowcy, oboje wykładają na Uniwersytecie Rutgers w Newark. Do niedawna Janniger był w senacie uczelni, choć ze względu na pracę w MON opuszczał posiedzenia organu lub uczestniczył w nich telefonicznie. Teraz Janniger studiuje na prywatnej uczelni w Rzymie. Jak ujawniliśmy jako pierwsi przestał też pracować w MON. Wciąż nie ma go w spisie oficjalnych współpracowników posła Macierewicza, nie wiadomo więc jaki jest charakter współpracy obu panów.