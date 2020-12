Maciej Zięba nie żyje. Politycy składają kondolencje

Szczepienie na COVID. "Andrzej Duda nie ma wyjścia"

Maciej Zięba nie żyje. Politycy żegnają dominikanina

"Nie żyje o. Maciej Zięba OP, założyciel Instytutu Tertio Milenio, promotor idei katolicko-demokratyczno-prorynkowych i kształcenia kadr z Duszpasterstw Akademickich dla życia społecznego. Nigdy go nie poznałem, za to spotkałem masę osób, które przewinęły się przez jego projekty" - napisał polityk Konfederacji Krzysztof Bosak.

"Ojciec Maciej Zięba to ważna postać wspólnoty rzymsko-katolickiej, myśliciel, dominikanin, a dla mnie przez kilka lat szef, autorytet... Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku to też jedno z jego dzieci. Do zobaczenia po lepszej stronie życia!" - napisała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.