Luzowanie obostrzeń. Wiadomo, kiedy decyzja

Luzowanie obostrzeń do 26 czerwca i szczegóły z tym związane mają zostać ogłoszone w środę podczas zapowiedzianej konferencji prasowej. - W środę poinformujemy o szczegółach "luzowania" obostrzeń do 26 czerwca. W najbliższy okresie myślimy o kosmetycznych zmianach - powiedział we wtorek Adam Niedzielski, który uczestniczył we wspólnej konferencji prasowej z szefem KPRM Michałem Dworczykiem i ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem.