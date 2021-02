Luzowanie obostrzeń. Rząd rozważa odmrożenie kolejnych branż?

W rządzie trwają gorące dyskusje na temat tego, które branże powinny i mogą zostać odmrożone od 15 lutego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pod uwagę brane są kina, teatry oraz baseny. Hotele z kolei miałyby zostać otwarte dopiero jak dzieci wrócą do szkół.

Wciąż nie zapadły decyzje co do dalszego luzowania obostrzeń. Interia donosi, że rząd rozważa otwarcie kin z limitami osób. Jeśli te miejsca zaczną działać, zapewne będzie w nich obowiązywać ścisły reżim sanitarny.

Money.pl udało się dowiedzieć, że w najbliższym czasie dobrych wieści mogą nie usłyszeć siłownie, kluby fitness i restauracje. Miejsca te uważane są za ryzykowne, bo zakażenia się koronawirusem jest największe.

Konferencja rządu i plan luzowania obostrzeń

W piątek przed południem ma odbyć się konferencja, na której rząd poinformuje o planach poluzowania obostrzeń. W rządzie trwają dyskusje nad kilkoma różnymi scenariuszami. Ich wpływ może wpłynąć na dalszy przebieg pandemii.

Od poniedziałku, 1 lutego otwarte są sklepy w galeriach handlowych, zniesione też zostały godziny dla seniorów. Wbrew trwającemu lockdownowi otworzyła się też branża fitness.

Pracownicy sanepidu natychmiast ruszyli w teren i skontrolowali kilkadziesiąt lokali. Najdłuższa kontrola trwała prawie 6 godzin.