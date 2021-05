Luzowanie obostrzeń. Mamy nieoficjalne informacje z rządu

Z kolei pod koniec czerwca (prawdopodobnie od 26 czerwca) urzędnicy chcą zwiększyć liczbę osób korzystających z restauracji. Miało to by być 75 proc. obłożenia lokalu. Obecnie działalność restauracyjna prowadzona jest jedynie w ogródkach. A od piątku 28 maja możliwe będzie prowadzenie gastronomii w lokalu przy 50 proc. obłożeniu, niezbędne będzie jednak zachowanie wytycznych sanitarnych - m.in. zachowany będzie musiał być dystans między stolikami (zajęty może być co drug stolik).