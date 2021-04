Nowe obostrzenia. Nieoficjalnie: mamy informacje ws. luzowania restrykcji

Wznowienie działalności salonów fryzjerskich, kosmetycznych i salonów urody. Otwarcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, a także sklepów meblarskich. Powrót do szkół uczniów do klas I-III w systemie hybrydowym - oto najbardziej realny scenariusz, który jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, ma ogłosić w środę przed południem minister zdrowia Adam Niedzielski.

- W porównaniu do ostatnich tygodni, w skali całego kraju mamy mniejszą ilość zajętych w szpitalach łóżek dla pacjentów z COVID-19, zmniejszyła się też liczba zajętych respiratorów. Mamy wykonanych ponad 9 milionów szczepień. To są drobne, ale ważne kroki, które wykonujemy na froncie walki z epidemią - mówi nam osoba z rządowych źródeł.

Nieoficjalnie, ma również powrócić możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu, do 50 osób.

Nowe obostrzenia. Majówka pod lupą rządu

W najbliższych dniach kluczowe dla rządu stają się dwie daty. Pierwsza to tzw. majówka. W tym czasie hotele i kwatery prywatne w całej Polsce powinny być formalnie zamknięte. Jednak jak wynika z wpisów w mediach społecznościowych, Polacy nie zamierzają siedzieć w domach i planują wyjazdy w następny weekend.

Do wyjazdów zachęca również postawa niektórych właścicieli pensjonatów, którzy kuszą ofertami, np. w ramach rodzinnego wypoczynku. – Tym samym w znanych kurortach i miejscowościach mogą znów pojawić się tłumy ludzi. Jeśli do tego jeszcze dojdą próby otwarcia np. restauracji, to możemy mieć kolejną bombę epidemiologiczną – mówi nam osoba z otoczenia rządu.