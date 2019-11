Łuków. Ośmiolatek wybiegł za psem i zaginął. Odnalazł się w pobliżu torów

Ponad 70 policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Leśnej i Straży Ochrony Kolei przez kilka godzin poszukiwało 8-latka z Łukowa. Chłopiec wybiegł z posesji za swoim pieskiem i nie wrócił do domu. Mundurowi znaleźli chłopca niedaleko torów kolejowych.

W sobotę tuż po godzinie 16.00 dyżurny łukowskiej komendy został powiadomiony o zaginięciu 8-letniego chłopca. Jego mama powiedziała, że kilka godzin wcześniej chłopczyk wybiegł z posesji za swoim psem. Kiedy nie wracał, zaniepokojeni rodzice zaczęli go szukać w pobliżu zabudowań. Bez skutku, nigdzie nie natrafili na ślad syna.

W trybie alarmowym do jednostki wezwano kilkudziesięciu policjantów, którzy razem z zaangażowanymi do działań strażakami, funkcjonariuszami Straży Leśnej i Straży Ochrony Kolei przeszukiwali teren wokół Łukowa. Wieczorem policjanci z łukowskiej drogówki zauważyli w pobliżu torów kolejowych małego chłopca i pieska. Okazało się, że to poszukiwany 8-latek. Chłopiec był 1,5 km od domu.