Szumowski odwołany. Teraz komentuje sprawę

We wtorek Łukasz Szumowski został odwołany z funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie. Do czasu powołania jego następcy zarządzanie instytutem sprawują zastępcy dyrektora. - Skupię się na leczeniu ludzi, a nie na administrowaniu - komentuje były minister zdrowia. Dodaje, że odwołano go także z Rady Agencji Badań Medycznych.