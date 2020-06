Łukasz Szumowski i wotum nieufności wobec ministra. Jest decyzja Sejmu

Podczas przemowy posłanki Barbary Nowackiej doszło do incydentu. Opozycja oskarżyła Jarosława Kaczyńskiego o nazwanie polityków "chamską hołotą".

- To nie jest głosowanie za albo przeciw ministrowi zdrowia. To głosowanie za albo przeciw polityce hejtu i mowie nienawiści - podkreślił Szumowski.

Głos zabrał również premier Mateusz Morawiecki. - Macie kłopoty z faktami. To rzecz, którą wyraźnie zrozumiałem, gdy przeczytałem wasz wniosek, który jest pełen przeinaczeń i pełen kłamstw. Nie możecie patrzeć na to obiektywnie, bo byliście wtedy w centrum wydarzeń. Nigdy nie pracowaliście w trybie wojennym. W trybie, gdy każda decyzja może zaważyć o błędzie, który będzie kosztował życie setek tysięcy Polaków - tak szef polskiego rządu zwrócił się do opozycji.