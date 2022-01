Łukasz Mejza: Załatwiłem 800 mieszkań i 33 miliony. Rząd i urzędnicy: To nieprawda

Co miał na myśli polityk, mówiąc, że załatwił 800 mieszkań dla Lubuszan? We wrześniu 2021 r. Łukasz Mejza pojawił się na konferencji w Zielonej Górze, gdzie ogłoszono powołanie spółki SIM KZN Lubuskie Trójmiasto. To spółka powołana przez sześć lubuskich gmin oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. Ma się zająć budową 800 mieszkań w regionie. Warto jednak podkreślić, że to kwestia przyszłości - mieszkań jeszcze nie ma.