Luiz Inácio Lula da Silva. Czy były prezydent Brazylii pokona obecnie urzędującego? Wybory już w niedzielę

W momencie skazania polityk był liderem przedwyborczych sondaży. Sąd drugiej instancji, do którego złożono apelację, nie tylko utrzymał wyrok skazujący, ale przedłużył go do 12 lat. Dodatkowo w sierpniu 2018 roku sąd zakazał da Silvie udziału w nadchodzących wyborach, a mężczyzna rozpoczął odsiadywanie wyroku w więzieniu w Kurytybie. Sytuację Luli zmienił wytok sądu najwyższego Brazylii, który stwierdził nieważność poprzednich wyroków. Polityk został zwolniony z więzienia i oczyszczony z zarzutów.