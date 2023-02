Ludzie mówią o "kantach" proboszcza. "Ma cztery auta, a zbiera na konfesjonał"

"Od dwóch lat proboszcz co jakiś czas ogłasza zbiórkę pieniędzy na konfesjonał, którego do tej pory nikt nie widział, a zapewniał nas, że będzie gotowy już w zeszłym roku" - piszą w liście do Wyborczej "parafianie z Trzciany". Ich wątpliwości budzą też rozliczenia ze zbiórki dla potrzebujących w Ukrainie.