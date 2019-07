"Łudź" na Twitterze PO. PiS uradowane wpadką rywali

Trwa PR-owa czarna seria Platformy Obywatelskiej. Po niefortunnej wypowiedzi Bartosza Arłukowicza w Węgrowie przyszła wpadka w mediach społecznościowych. Potknięcie politycznych przeciwników wyraźnie uradowało PiS, które wbiło PO bolesną szpilkę.

Równie błyskawicznie zareagowały osoby zarządzające mediami społecznościowymi PiS. Sztabowcy partii Jarosława Kaczyńskiego nie mieli litości dla kolegów z PO. "Stolica woj. łódzkiego pod rządami prezydent Hanny Zdanowskiej z PO ma od dziś nową nazwę: Łudź. I nie ma się co łudzić, gdyż ta zmiana nie doprowadzi do oddłużenia miasta. A patrząc jak się wyludnia to za kilka lat przemianują je na 'Uć'.

Ważne że Twój Szwab czuwa" - piszą, odnosząc się również do twitterowej wtopy Bogdana Klicha.