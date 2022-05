Ludwik Lewin nie żyje. Pisarz i poeta miał 77 lat

- Wielki żal, wielka strata. Ludwik Lewin miał niezwykłą umiejętność wydobywania ze strumienia zmieniających się faktów niezmiennych procesów historycznych. Potrafił, jak dziś już niewielu uchwycić rdzeń natury ludzkiej, która, choć poddana czasowi, ma pewne stałe cechy - wspomina szef działu zagranicznego PAP, Tomasz Jarosz. - W czasie, gdy wybuchła epidemia koronawirusa, a przyzwyczajony do oświeceniowej przewidywalności świat stanął na głowie, to redaktor Lewin przygotowywał dla PAP wywiady ze światowej sławy filozofami, którzy poddawali ocenie społeczne reakcje na ten element nieprzewidalności, jaki przyniósł koronawirus. Rozmowy z Ludwikiem Lewinem to była dla mnie prawdziwa uczta intelektualna - dodaje.