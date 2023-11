Ogłoszenie wyników konkursu "Fundusze Europejskie warte zachodu"

Przyznaję, że wiązaliśmy z tym konkursem spore nadzieje, ale ten finał przeszedł nasze oczekiwania. Jesteśmy bardzo Państwu wdzięczni, że wykazaliście takie zainteresowanie ideą Unii Europejskiej i tym wszystkim, co się wiąże z członkostwem Polski w rodzinie tych nowoczesnych, cywilizowanych, demokratycznych państw. To, co Państwo zrobiliście dzięki mądremu wykorzystaniu Funduszy Europejskich, nadaje naszej pracy prawdziwy sens.

Bardzo Państwu dziękujemy, że rozumiecie, że to tak powinno funkcjonować, dzięki czemu mamy pewność, że środki Unijne trafiają do beneficjentów w sposób transparentny i zgodny z zasadami wydatkowania pieniędzy publicznych – powiedział Marszałek Marcin Jabłoński.