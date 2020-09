Lubliniec. Pożar w szkole. Rodzice są załamani. "Budynek jest zrujnowany"

Na miejscu pracowało 11 wozów. Rodzice dzieci, które uczęszczają do tej szkoły, mocno przeżyli sytuację - przekazała reporterka TVN24. - Jesteśmy załamani. Nikt z nas nie spodziewał się takiej tragedii (...). Szkoła jest totalnie zrujnowana. Całe 2. piętro, tam gdzie mieściła się klasa naszych dzieci, zostało zniszczone - powiedziała matka jednego z uczniów.

Lubliniec. Pożar szkoły. Placówkę prowadzi zakon

W momencie wybuchu pożaru w budynku przebywało 3 pracowników. Lekcje zostały odwołane. - Z tego, co wiem, to uczniowie, którzy nie będą mogli wrócić do domu, pozostaną pod opieką nauczycieli - stwierdził asp. szt. Romanek.