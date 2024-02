Prokuratorskie akta w garażu. Trwa sprawdzanie, co miało być ukryte

Jakie jeszcze sprawy mogły być ukrywane i celowo odsuwane od procesu analizy w strukturach prokuratury, okaże się po sprawdzeniu. - Proszę wziąć pod uwagę, że to była kategoria spraw, które musiały być w zainteresowaniu Prokuratury Krajowej. Będziemy to wyjaśniać, bo jeżeli te sprawy były objęte nadzorem czy zainteresowaniem, to jest pytanie, w jaki sposób ten nadzór był sprawowany tutaj, w Prokuraturze Krajowej - powiedział Bilewicz.