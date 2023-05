Nowe miejsca pracy w Białej Podlaskiej zapewni Agata S.A.

- W firmie Agata cenimy przede wszystkim zaangażowanie i chęć do pracy. Dlatego aplikować mogą wszyscy, bez względu na doświadczenie. Organizujemy szkolenia od pierwszego dnia pracy, jesteśmy otwarci na wsparcie nowych pracowników i zapewniamy bezpośrednią umowę o pracę. Co istotne, staramy się też kłaść nacisk na ciągły rozwój naszego zespołu. To dlatego nasi pracownicy mogą ubiegać się o awanse wewnątrz struktury firmy - mówi Dominika Beblo, Dyrektor ds. Personalnych Agata S.A.