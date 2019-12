Lublin. Ojciec 10-latka skarżył się policji na Monikę S. Matka miała znikać z dzieckiem kilkakrotnie

38-letnia Monika S. usłyszała zarzut zabójstwa 10-letniego syna, Filipa. Wszystko wydarzyło się w hostelu, do którego sprowadziła się z chłopcem kilka dni przed tragedią, nie mówiąc nic mężowi. Ojciec chłopca dwa razy informował policję, że nie wie, gdzie znajduje się jego syn.

- Mężczyzna informował policjantów, że po raz kolejny jego żona, bez jego wiedzy i konsultacji z nim, wyjeżdża gdzieś z dzieckiem. Niepokoiło go to, że Monika S. nie ustala z nim tych wyjazdów, przez co nie jest mu znane miejsce pobytu jego syna - mówi Wirtualnej Polsce kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Podczas pierwszego spotkania z funkcjonariuszami zgłaszał też, że dziecko coraz częściej opuszcza zajęcia szkolne. Policjanci sporządzili notatki. Jedną przekazano dzielnicowemu, drugą przesłano do Sądu Rodzinnego w Kraśniku, żeby zainteresował się problemem absencji w szkole.