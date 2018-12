Lublin. Krzyż zawisł na sali obrad. Radni zaskoczeni

Decyzję o powieszeniu krzyża w sali obrad sejmiku woj. lubelskiego podjął jego przewodniczący Michał Mulawa z PiS. - Wiara chrześcijańska leży u podstaw państwa polskiego, UE, w tym również sejmiku województwa lubelskiego - argumentował.

Symbol zawisł obok godła Polski oraz herbu Lubelszczyzny. Jego obecność była pewnym zaskoczeniem dla radnych, którzy zobaczyli go, kiedy pojawili się rano na posiedzeniu sejmiku. Decyzja o powieszeniu krzyża nie została z nimi skonsultowana.

W czasie poprzedniej kadencji, kiedy Lubelszczyzną rządziła koalicja PO- PSL , krzyż nie wisiał na sali głosowań. Posłowie obecnej opozycji podkreślają, że nie przeszkadza im sam symbol, ale fakt, że decyzja została podjęta arbitralnie. - Nie chodzi nawet o sam fakt powieszenia tego krzyża, ale jesteśmy zaskoczeni tym, że nikt z nami ,jako największym klubem opozycyjnym w sejmiku, o tym nie rozmawiał, nie przedyskutował - stwierdziła Bożena Lisowska z PO. - Jestem tolerancyjny, szanuję wszystkie poglądy i wszystkie religie. Ale dla mnie ważny jest rozdział Kościoła od państwa i chciałbym, aby to było wyraźnie zaznaczone - dodał Jacek Bury z Nowoczesnej .

Krzyż jest od wielu lat obecny w polskiej przestrzeni publicznej. W Sejmie zawisł w 1997 roku, kiedy w nocy z 19 na 20 października 1997 posłowie AWS Tomasz Wójcik oraz Piotr Krutul własnoręcznie przybili go do ściany. Następnie krzyż trafił również do Sali Posiedzeń Senatu.