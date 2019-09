Lubin. O krok od tragedii. Motocyklista wjechał w wózek z dzieckiem. Wstrząsające nagranie

Bardzo groźna sytuacja na jednym z przejść dla pieszych w Lubinie (woj. dolnośląskie). W wózek z dzieckiem, prowadzony przez 78-letnią kobietę, z impetem wjechał rozpędzony motocyklista, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Policja opublikowała nagranie.

Do zdarzenia doszło przy ul. Paderewskiego. Starszą kobietę z wózkiem najpierw przepuścił kierowca samochodu. 78-latka weszła na zebrę. Wtedy, w połowie drogi, w wózek wjechał motocyklista.

- Choć sytuacja wyglądała bardzo groźnie to ani dziecku, ani jego babci nic poważnego się nie stało. Udało nam się ustalić motocyklistę, który nie ustąpił pieszej pierwszeństwa - informuje mł. asp. Anna Szajbler z policji w Lubinie. To 26-letni mieszkaniec miasta. Nie miał uprawnień do kierowania motocyklem. Został już zatrzymany.