Miłków. Tragiczny wypadek. Śmierć kierowcy z Niemiec w rzece

Nie żyje kierowca z Niemiec, który zjechał do rzeki w dolnośląskim Miłkowie. Mężczyzna zginął na miejscu. Świadkom wypadku udało się wyciągnąć z auta pasażerkę. Ciężko ranna kobieta trafiła do szpitala.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 41-letni obywatel Niemiec, który podróżował z 43-letnią pasażerką, z nieustalonych przyczyn zjechał na pas zieleni, a następnie wpadł do koryta rzeki - powiedziała w rozmowie z TVN24 podinsp. Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

Świadkowie wypadku wyciągnęli z auta ranną kobietę. Na miejsce przyjechali strażacy, którzy zbudowali zejście do rzeki, by dostać się do samochodu.