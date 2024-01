Lubczyk znów się tłumaczy. Kolejna wpadka "posła z ferrari"

Lubczyk tłumaczy się ze słów ws. adopcji dzieci przez pary homoseksualne

Poseł z Pomorza tłumaczy teraz, że jego wypowiedź została źle zrozumiana. - Chodziło mi o to, patrząc na niedawną tragedię chłopca skatowanego przez ojca (Kamilka - red.), że najważniejsze jest to, żeby dzieci były kochane, a nie to, w jakiej rodzinie się wychowują. Miłość i szacunek, a nie bicie dzieci, to miałem na myśli. W rozmowie z radiem wyraziłem się bardzo dobrze, zostałem źle zrozumiany, choć może i moje słowa mogłyby być inne - mówił Onetowi Radosław Lubczyk.