Lubartów. Śmiertelne potrącenie. Nie żyje rowerzysta

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 7 rano na drodze krajowej numer 19 między Kockiem a Lubartowem.

- Chodzi konkretnie o wjazd do miejscowości Wincentów - sprecyzował w rozmowie z tvpinfo.pl asp. szt. Piotr Marzęda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

Na ten moment policja nie informuje o okolicznościach, w których doszło do zdarzenia. Wiadomo jednak, że 52-letni kierowca volkswagena passata potrącił rowerzystę.

Jak informuje policja, kierowca volkswagena został zabrany do szpitala. Tam zostanie przebadany, lekarze pobiorą mu także krew do badań. Na miejscu wypadku policja przebadała go na obecność alkoholu w organizmie. - Ze wstępnych badań alkomatem na miejscu zdarzenia wynika, że był trzeźwy - przekazał asp. szt. Piotr Marzęda.