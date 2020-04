LPP pomaga medykom i dzieciom

Z powodu panującej w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa COVID-19 wielu przedsiębiorców mobilizuje swoje siły, by wspierać służbę zdrowia. W obliczu tej bezprecedensowej sytuacji przedstawiciele różnych branż jednoczą się we wspólnej walce o zapewnienie sprzętu ochronnego i aparatury do ratowania ludzkiego życia. Wśród nich jest firma LPP, która przekaże maski ochronne dla polskich szpitali za kwotę ponad miliona złotych. To nie jedyny sposób, w jaki pomoże w walce z koronawirusem.

Artykuł sponsorowany

#LPPpomaga szpitalom

Gdańska spółka LPP zarządza pięcioma markami modowymi, które są doskonale znane polskim konsumentom – to Reserved, Mohito, Sinsay, Cropp oraz House. Z powodu rosnącej liczby zakażonych koronawirusem w Polsce oraz apeli o pomoc płynących od przedstawicieli służby zdrowia, firma podjęła decyzję o wsparciu szpitali będących w największej potrzebie.

– Zawsze pomagaliśmy i nadal będziemy wspierać tych, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy rodzimą firmą, która wywodzi się z Polski, nie możemy więc pozostać obojętni na to, co dzieje się w naszym kraju i regionie. Uważamy, że solidarna pomoc jest najważniejsza – jest to w tym momencie powinność moralna i nasz obowiązek wobec rodaków – komentuje Marek Piechocki, współzałożyciel i prezes LPP.

Wraz ze swoimi partnerami biznesowymi w Chinach firma zorganizowała zakup maseczek ochronnych za kwotę ponad miliona złotych. Do dziś trafiło ich do placówek medycznych aż 100 tysięcy sztuk, a kolejne są już w drodze. Spółka wsparła w ten sposób nie tylko szpitale jednoimienne, szpitale zakaźne czy pogotowia ratunkowe w Trójmieście i Krakowie, ale też na bieżąco reaguje na spływające prośby z innych ośrodków zdrowia w całej Polsce. W sumie pomoc otrzymało do tej pory już 40 placówek, a kolejne partie maseczek ruszają do szpitali każdego dnia.

Dzięki wieloletniej współpracy z chińskimi kontrahentami LPP jest także w stanie wspierać działania polskiego rządu w zakresie docierania i negocjacji z kluczowymi wytwórniami produktów sanitarnych takich jak maski, płyny do dezynfekcji, kombinezony czy termometry. Przedstawiciele LPP pozostają w ścisłym kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i są gotowi do aktywnego działania na rzecz zapewnienia jak najszybszego transportu do Polski.

LPP nie tylko pomaga w zakupie maseczek ochronnych, ale również szyje maseczki bawełniane w Polsce z myślą o personelu niemedycznym. W strukturach firmy powołano specjalny zespół, którego zadaniem jest produkcja jak największej liczby tych deficytowych produktów. Pierwsza partia trafiła już m.in. do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku i gdańskiego Domu Pomocy Społecznej Ostoja, a kolejne niebawem dotrą do następnych placówek. By znalazły się w miejscach najbardziej tego potrzebujących, spółka zaangażowała się również w akcję #ngosySZYJĄMASKI3city, organizowaną przez Fundację Nielada Historia.

Producent wspiera również dzieci

Szpitale i inne podmioty medyczne nie są jedynym beneficjentem pomocy ze strony gdańskiego producenta odzieży. Spółka ma świadomość, że sytuacja rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 ma ogromy wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa, które mierzy się też m.in. z trudnościami w związku z koniecznością zapewnienia dostępu do edukacji mimo zamknięcia szkół. Dlatego by wspierać nauczanie zdalne, wyrównywać szanse i ułatwić dzieciom dostęp do materiałów szkolnych, zdecydowała się na przekazanie 100 komputerów dla podopiecznych Fundacji Dla Rodziny Ogniska Nadziei, Fundacji Rodzinny Gdańsk, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz Towarzystwa Nasz Dom w Krakowie.

– Nauczanie zdalne, które jest koniecznością w obecnej sytuacji w Polsce, to wyzwanie postawione zarówno przed nauczycielami, opiekunami, jak i dziećmi oraz młodzieżą szkolną. Brak odpowiedniego sprzętu utrudniałby naszym podopiecznym dostęp do materiałów edukacyjnych. Przekazanie nam komputerów przez LPP ten problem w znacznej mierze rozwiązuje – nasze dzieci mogą uczestniczyć w zdalnej nauce bez przeszkód, za co serdecznie dziękujemy – mówi Rafał Tomaszewski, dyrektor Domów dla Dzieci Fundacji Rodzinny Gdańsk.

Rosnąca liczba działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu wśród polskich przedsiębiorców, w kontekście pomocy służbom medycznym i innym potrzebującym tego podmiotom napawa optymizmem. Przykład takich firm jak LPP, które angażują swoje kontakty biznesowe i zasoby w celu wsparcia polskich medyków najpotrzebniejszymi materiałami sanitarnymi, może inspirować do działania. Jednocząc siły polscy przedsiębiorcy w realny sposób wpływają na poprawę sytuacji i wspierają ich walkę o zdrowie i życie pacjentów.