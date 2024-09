Łotwa zdecydowała. Tego Białorusini się nie spodziewali

Na terenie 1,8-milionowej Łotwy mieszka około 60 tysięcy Białorusinów, co czyni ich drugą co do wielkości mniejszością narodową po Rosjanach. Podobne ograniczenia jak wobec pojazdów na białoruskich tablicach zostały wprowadzone pod koniec ub. roku w stosunku do samochodów zarejestrowanych w Rosji.