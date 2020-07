LOT apeluje do pasażerów: Sprawdź wymogi sanitarne kraju, do którego lecisz

Jeżeli ktoś chce polecieć na Cypr, musi posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa. Podróż do Grecji czy Hiszpanii oznacza obowiązek rejestracji i wypełnienia specjalnego formularza najpóźniej do 48 godzin przed wylotem. Dlatego LOT apeluje, aby sprawdzić wymogi sanitarne kraju, do którego się podróżuje.

LOT apeluje: Sprawdź wymogi sanitarne kraju, do którego lecisz (Getty Images)