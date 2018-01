Łomża: tragedia na drodze. Zginęła 13-letnia dziewczynka

Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 61 w Miastkowie na Podlasiu. Samochód osobowy potrącił idącą poboczem drogi dziewczynkę. 13-latka zginęła na miejscu.

Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Policjanci, pod okiem prokuratora, starają się wyjaśnić, jak doszło do tego tragicznego wypadku. Czy to kierowca stracił panowanie nad autem i zjechał na pobocze, czy też to dziewczynka wtargnęła na jezdnię, wprost pod koła samochodu.